La legacy del team di Ganassi nella NASCAR (Di venerdì 2 luglio 2021) Con l’annuncio della vendita al Trackhouse Racing, Chip Ganassi chiude la sua epoca nella NASCAR. Il team owner ha fatto parte della storia della massima serie americana per un ventennio, diventando subito un contender per le posizioni che contano, ma raccogliendo forse meno di quanto avrebbe potuto. In questo breve articolo, riepilogheremo per sommi capi la storia della formazione nel campionato delle stock car, come una sorta di tributo ad un nome che ha lasciato comunque il segno nel campionato che si appresta a lasciare. Il nome di Ganassi resterà comunque coinvolto nelle corse, con i programmi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Con l’annuncio della vendita al Trackhouse Racing, Chipchiude la sua epoca. Ilowner ha fatto parte della storia della massima serie americana per un ventennio, diventando subito un contender per le posizioni che contano, ma raccogliendo forse meno di quanto avrebbe potuto. In questo breve articolo, riepilogheremo per sommi capi la storia della formazione nel campionato delle stock car, come una sorta di tributo ad un nome che ha lasciato comunque il segno nel campionato che si appresta a lasciare. Il nome diresterà comunque coinvolto nelle corse, con i programmi ...

Ganassi NASCAR: la legacy del team nella serie

