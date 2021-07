Jim Morrison | a 50 anni dalla morte tre fatti e un sogno da leggere

Leggi su cityroma

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il 3 luglio 1971 se ne andava a 27James Douglas, per tutti Jim. Frontman e poeta dei Doors, voce di un’intera generazione. Un’icona abbracciata al suo tempo al punto da diventare immortale e cambiare la musica al pari di Mozart, dei Beatles o di Nina Simone. Ma come si fa a raccontare una figura così? Probabilmente è impossibile, e allora forse è meglio tratteggiarla soltanto. Con tre piccoli scatti, come polaroid, per provare a riviverlo un po’. Come nasce uno sciamano – 1947 o 1948. Suppergiù C’è ancora un’aria fresca, ma già il sole si sta alzando mentre un’auto mangia la strada che pare una biscia scura tra la sabbia rossa del ...