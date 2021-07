Italia-Belgio, infortunio muscolare per Spinazzola: esce in lacrime (Di venerdì 2 luglio 2021) Bruttissime scene all’Allianz Monaco di Baviera. Leonardo Spinazzola, dopo uno scatto sulla fascia sinistra, scivola e poi crolla a terra per un problema muscolare. Il giocatore della Roma, nel corso del secondo tempo di Italia-Belgio, chiede subito il cambio e poi scoppia in un pianto struggente ed esce in barella. Per lui l’Europeo è finito. Un grande in bocca al lupo ad uno dei giocatori più decisivi di questo Europeo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Bruttissime scene all’Allianz Monaco di Baviera. Leonardo, dopo uno scatto sulla fascia sinistra, scivola e poi crolla a terra per un problema. Il giocatore della Roma, nel corso del secondo tempo di, chiede subito il cambio e poi scoppia in un pianto struggente edin barella. Per lui l’Europeo è finito. Un grande in bocca al lupo ad uno dei giocatori più decisivi di questo Europeo. SportFace.

