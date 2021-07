Il Milan rischia di fare ancora una volta lo stesso errore (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Milan sta per compiere lo stesso errore già fatto con Manuel Locatelli: cessione in vista per i rossoneri, non senza perplessità Il Milan ci ricasca. Un film già visto per i rossoneri, cambiano soltanto i protagonisti. Tre anni fa l’addio a Manuel Locatelli, allora 20enne di belle speranze ma ancora acerbo. Il centrocampista finì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilsta per compiere logià fatto con Manuel Locatelli: cessione in vista per i rossoneri, non senza perplessità Ilci ricasca. Un film già visto per i rossoneri, cambiano soltanto i protagonisti. Tre anni fa l’addio a Manuel Locatelli, allora 20enne di belle speranze maacerbo. Il centrocampista finì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

