Il gioco di strategia per dispositivi mobili The Battle Cats pubblica un nuovo aggiornamento che offre ulteriori funzionalità di supporto linguistico

Il gioco tower defense per dispositivi mobili dal successo planetario The Battle Cats (disponibile per iOS e Android), prodotto da PONOS Corporation, ha rilasciato un nuovo aggiornamento con opzioni di visualizzazione in nuove lingue - spagnolo, francese, tedesco e italiano - che si aggiungono all'inglese precedentemente disponibile. Dopo l'uscita della versione 10.6.0 di The Battle Cats il 28 giugno 2021, all'avvio dell'app apparirà un menu di selezione che offrirà ai giocatori nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) - KYOTO, Giappone, 2 luglio 2021 /PRNewswire/Iltower defense perdal successo planetario The(disponibile per iOS e Android), prodotto da PONOS Corporation, ha rilasciato uncon opzioni di visualizzazione in nuove lingue - spagnolo, francese, tedesco e italiano - che si aggiungono all'inglese precedentemente disponibile. Dopo l'uscita della versione 10.6.0 di Theil 28 giugno 2021, all'avvio dell'app apparirà un menu di selezione che offrirà ai giocatori nuove ...

