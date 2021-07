Giulia Salemi, le immagini del backstage con Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 2 luglio 2021) Giulia Salemi e le prime foto tratte dal backstage del videoclip “L’estate più calda” insieme a Pierpaolo Pretelli. Il brano di Pierpaolo Pretelli “L’estate più calda” sta andando a gonfie vele su tutte le piattaforme digitali, e la loro big family riesce ogni giorno a sostenerli e ad essere una squadra fortissima. Giulia sempre più affiatata col suo Pierpaolo, ha postato sui social le prime immagini del backstage delle scene all’interno del videoclip insieme al suo amato Pierpaolo. La hit ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021)e le prime foto tratte daldel videoclip “L’estate più calda” insieme a. Il brano di“L’estate più calda” sta andando a gonfie vele su tutte le piattaforme digitali, e la loro big family riesce ogni giorno a sostenerli e ad essere una squadra fortissima.sempre più affiatata col suo, ha postato sui social le primedeldelle scene all’interno del videoclip insieme al suo amato. La hit ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - MarioManca : Ho intervistato @pierpaolopretel e abbiamo parlato di autostima, di amore, di solitudine e di sogni per il futuro:… - Graziel28460337 : RT @Lu9593: Ho un sogno: Giulia Salemi in radio con un programma tutto suo. #PRELEMI - Carolin86891903 : compro tutto ciò che pubblicizzano perchè mi va e mi fido di loro, li seguo con piacere quando e come decidono di c… - madd_maddalena : RT @Lu9593: Ho un sogno: Giulia Salemi in radio con un programma tutto suo. #PRELEMI -