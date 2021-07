Flavio Insinna, il pubblico non la prende bene: “Il pranzo è servito”, è subito ‘burrasca’ (Di venerdì 2 luglio 2021) Il pubblico non la prende bene, è subito ‘burrasca’ per Flavio Insinna: di seguito vi spieghiamo cos’è successo Flavio Insinna, il pubblico non l’ha presa bene: cos’è successo a “Il pranzo è servito” (Fonte: Instagram)Il conduttore Flavio Insinna al timone de Il pranzo è servito, remake del programma che fu di Corrado. La trasmissione va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilnon la, èper: di seguito vi spieghiamo cos’è successo, ilnon l’ha presa: cos’è successo a “Il” (Fonte: Instagram)Il conduttoreal timone de Il, remake del programma che fu di Corrado. La trasmissione va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14. ...

Advertising

TgrRaiTrentino : L'attore Flavio Insinna presta la voce all''orso Flavio' che per @enpaonlus illustra le norme di comportamento nei… - zazoomblog : Flavio Insinna il pubblico non la prende bene: “Il pranzo è servito” è subito ‘burrasca’ - #Flavio #Insinna… - Rayorebeld : RT @ZicaEliana: Anche oggi,il mio'dopo pranzo'è la Compagnia di Flavio Insinna e Ginevra Pisani con #ilpranzoèservito !!!???? - ZicaEliana : Anche oggi,il mio'dopo pranzo'è la Compagnia di Flavio Insinna e Ginevra Pisani con #ilpranzoèservito !!!???? - MMastrantuono : E dopo un lauto pranzo un bel bicchiere di vino con le pesche per godermi #ilpranzoèservito con Flavio Insinna e la… -