Europei: gli azzurri volano a Wembley, Belgio ko 2-1 con Barella e Insigne (3) (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Dopo 5 minuti la squadra di Martinez sfiora il pari: lancio in area sulla sinistra per De Bruyne che centra in mezzo per Lukaku il cui destro da pochi passi è respinto sulla linea a porta vuota da Spinazzola. Al 20' chance per gli azzurri, Insigne lancia in area Spinazzola che, tutto solo, calcia di sinistro di controbalzo di prima intenzione e mette la palla di poco lato alla destra di Courtois. Al 29' i primi cambi di Mancini con Belotti e Cristante al posto di Immobile e Verratti. Al 33' brutto infortunio per Spinazzola, che esce dal campo in Barella, sostituito da Emerson Palmieri, entra anche Berardi al posto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Dopo 5 minuti la squadra di Martinez sfiora il pari: lancio in area sulla sinistra per De Bruyne che centra in mezzo per Lukaku il cui destro da pochi passi è respinto sulla linea a porta vuota da Spinazzola. Al 20' chance per glilancia in area Spinazzola che, tutto solo, calcia di sinistro di controbalzo di prima intenzione e mette la palla di poco lato alla destra di Courtois. Al 29' i primi cambi di Mancini con Belotti e Cristante al posto di Immobile e Verratti. Al 33' brutto infortunio per Spinazzola, che esce dal campo in, sostituito da Emerson Palmieri, entra anche Berardi al posto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Europei, a Roma murale in stile fascista: 'Resta in piedi Italia'. Sostituita l'opera di Harry Greb con gli azzurr… - Corriere : Gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo(e Lukaku li ringrazia) - Corriere : Gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo(e Lukaku li ringrazia) - hhh31985068 : @Clamo2003 Zingaro di merda tanto non vincerete gli europei mettetevi animo in pace , vi è andata di culo il Belgio… - WALLSXGIADA : @iltommoxx_tina ma che oh io rimango in grecia e mi guardo gli europei -