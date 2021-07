Europei 2021 – Tiri Mancini | Cari azzurri, non mollate coi belgi. È un dovere storico (Di venerdì 2 luglio 2021) Avviso ai naviganti del web: questo intervento è dettato dallo scetticismo paralizzante della ragione. Per tagliar corto: la ragione dice che l’Italia ha meno qualità del belgio, se la mettiamo sul piano dei valori calcistici messi in campo e se rispettiamo le gerarchie Fifa che pongono i nostri avversari da tre anni in cima al mondo, mentre noi ci siamo faticosamente issati al settimo posto del ranking. Quindi, i numeri dicono che il belgio è favorito. Ma anche la Francia era favorita rispetto alla Svizzera. Dunque, la ragione non sempre… ha ragione. Potreste obiettare che sono entrato nell’accidentato ed insidioso territorio dell’ambiguità. E non vi dirò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Avviso ai naviganti del web: questo intervento è dettato dallo scetticismo paralizzante della ragione. Per tagliar corto: la ragione dice che l’Italia ha meno qualità delo, se la mettiamo sul piano dei valori calcistici messi in campo e se rispettiamo le gerarchie Fifa che pongono i nostri avversari da tre anni in cima al mondo, mentre noi ci siamo faticosamente issati al settimo posto del ranking. Quindi, i numeri dicono che ilo è favorito. Ma anche la Francia era favorita rispetto alla Svizzera. Dunque, la ragione non sempre… ha ragione. Potreste obiettare che sono entrato nell’accidentato ed insidioso territorio dell’ambiguità. E non vi dirò ...

