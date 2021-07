Dybala Juventus, “Don Balòn” svela: una big spagnola piomba sulla Joya (Di venerdì 2 luglio 2021) Dybala Juventus – La situazione legata a Paulo Dybala continua ad essere piuttosto intricata. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza la prossima estate. Anche se nelle ultime settimane sembra che ci siano stati importanti passi in avanti, alla luce del ritorno di Max Allegri. Tuttavia, la distanza tra domanda ed offerta, sebbene si sia assottigliata, c’è ancora. Dybala Juventus, il Real sulla Joya Nelle prossime settimane sono in programma dei summit tra Jorge Antun, agente della Joya, e i vertici ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 luglio 2021)– La situazione legata a Paulocontinua ad essere piuttosto intricata. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza la prossima estate. Anche se nelle ultime settimane sembra che ci siano stati importanti passi in avanti, alla luce del ritorno di Max Allegri. Tuttavia, la distanza tra domanda ed offerta, sebbene si sia assottigliata, c’è ancora., il RealNelle prossime settimane sono in programma dei summit tra Jorge Antun, agente della, e i vertici ...

