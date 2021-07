Droga dello stupro acquistata all’estero | arrestato 31enne di Galatone

(Di venerdì 2 luglio 2021): un arresto. Gli agenti hanno aspettato la consegna del pacco, proveniente dall’Olanda Nella serata di ieri 1 luglio u.s., gli Agenti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lecce, hanno tratto in arresto S.D.di, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio

Advertising

LaGazzettaWeb : Galatone, acquistava all'estero la droga dello stupro: arrestato - CCKKI : Traffico internazionale di droga dall'Albania alla Puglia, 38 arresti. Ricostruita, anche con il supporto di quatt… - PaoloPiggi : VITERBO - Nel pomeriggio di martedì 29 giugno personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura… - gierrenne : Nel corso delle indagini è stata ricostruita, anche con il supporto di quattro collaboratori di giustizia, l’intera… - iltirreno : La Corte d’Appello: il fatto non sussiste. Non provata la presenza del Ghb, la cosiddetta 'droga dello stupro' ??di… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga dello

... ieri, ha provveduto all'arresto a seguito di una cessione di. L'acquirente (G. O., 39enne di ... Il personale intervenuto poco prima decideva pertanto di rientrare all'internostesso ...... 'impegnati in un servizio finalizzato al contrastospaccio di', precisano da via Fatebenefratelli, hanno fermato l'uomo a bordo della sua auto. Durante gli accertamenti è saltato fuori ...Dall'Olanda al Salento, la droga dello stupro: arrestato per spaccio un 31enne di Galatone. L'uomo - S.D. le sue iniziali - è stato trovato in possesso di ben sei litri ...Droga dello stupro acquistata all'estero: un arresto. Gli agenti hanno aspettato la consegna del pacco, proveniente dall'Olanda ...