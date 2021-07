Domani entra in vigore la direttiva Ue contro la plastica: dai piatti alle cannucce, ecco i prodotti vietati (Di venerdì 2 luglio 2021) Da Domani, sabato 3 luglio, entrerà in vigore la direttiva europea Sup (Single Use Plastic) che vieterà il materiale usa e getta in plastica monouso. La direttiva è stata adottata due anni fa con l’obiettivo di combattere l’inquinamento derivante dalla dispersione degli oggetti di plastica nell’ambiente, e in particolare nel mare. Nell’elenco degli oggetti banditi rientrano cannucce, piatti e posate, bastoncini dei cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini di palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Questi ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Da, sabato 3 luglio, entrerà inlaeuropea Sup (Single Use Plastic) che vieterà il materiale usa e getta inmonouso. Laè stata adottata due anni fa con l’obiettivo di combattere l’inquinamento derivante dalla dispersione degli oggetti dinell’ambiente, e in particolare nel mare. Nell’elenco degli oggetti banditi rinoe posate, bastoncini dei cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini di palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Questi ...

