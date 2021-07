Covid: Lombardia, 143 nuovi positivi, zero morti, nessun caso in provincia Pavia (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (47 i pazienti presenti, -2 rispetto a ieri) e nei reparti (195, -6). A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i nuovi positivi (0,3%). Da inizio pandemia le vittime in Lombardia sono 33.782. Ecco i nuovi casi distribuiti per provincia Milano 61 di cui 32 a Milano città, Bergamo 8, Brescia 11, Como 5, Cremona 16, Lecco 2, Lodi 4, Mantova 5, Monza e Brianza 8, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Non si registra alcun nuovo decesso inpernelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (47 i pazienti presenti, -2 rispetto a ieri) e nei reparti (195, -6). A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i(0,3%). Da inizio pandemia le vittime insono 33.782. Ecco icasi distribuiti perMilano 61 di cui 32 a Milano città, Bergamo 8, Brescia 11, Como 5, Cremona 16, Lecco 2, Lodi 4, Mantova 5, Monza e Brianza 8, ...

