Covid, aumentano i casi di variante Delta e Kappa in Italia. Iss: “Focolai in varie parti del Paese” (Di venerdì 2 luglio 2021) aumentano i casi di variante Delta e Kappa in Italia. La bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute indica che i casi di Covid da varianti Delta e Kappa (la seconda faceva parte della famiglia della variante Delta ed è ora distinta) sono in aumento in Italia. Focolai di variante Delta in Italia I casi di Covid in Italia sono in ... Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021)diin. La bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute indica che idida varianti(la seconda faceva parte della famiglia dellaed è ora distinta) sono in aumento indiindiinsono in ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, aumentano casi in Europa: preoccupa #varianteDelta. - repubblica : ?? Covid, i dati del monitoraggio: scende ancora l'Rt a 0,63. Aumentano casi di varianti Delta e Kappa - HuffPostItalia : Covid, scende ancora l'indice Rt, ma in Italia aumentano i casi di variante Delta e Kappa - dadamarini1 : RT @Open_gol: Aumentano i casi di variante Delta in Italia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Olimpiadi Tokyo, aumentano i casi Covid in Giappone: ipotesi porte chiuse -