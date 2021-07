Covid-19: Oms, aumentano i casi in Europa. Allarme per la diffusione in Africa (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Covid si sta diffondendo in Africa a un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono sei settimane consecutive che i contagi salgono, crescendo di un quarto ogni 7 giorni fino a raggiungere i 202.000 della settimana scorsa e i decessi hanno subito un balzo del 15% in 38 paesi Africani. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilsi sta diffondendo ina un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono sei settimane consecutive che i contagi salgono, crescendo di un quarto ogni 7 giorni fino a raggiungere i 202.000 della settimana scorsa e i decessi hanno subito un balzo del 15% in 38 paesini. L'articolo proviene da Firenze Post.

