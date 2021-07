Basket, Preolimpico 2021: l’Italia ha rotto il ghiaccio. Mannion guida, Polonara e Fontecchio realizzano (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima è andata ed ora la testa è già alla semifinale di sabato contro la Repubblica Dominicana. l’Italia ha rotto il ghiaccio nel Preolimpico di Belgrado, superando Porto Rico per 90-83 al termine di una partita più complicata del previsto, con gli azzurri sotto anche di diciassette punti prima della rimonta e di un finale comunque combattuto e che ha premiato la squadra di Sacchetti. Non è stato un avvio scintillante, ma era comunque importante vincere subito ed evitare la Serbia prima della finale di domenica. I tanti giorni senza partite forse si sono sentiti, visto che prima il Venezuela (amichevole di Milano) e poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima è andata ed ora la testa è già alla semifinale di sabato contro la Repubblica Dominicana.hailneldi Belgrado, superando Porto Rico per 90-83 al termine di una partita più complicata del previsto, con gli azzurri sotto anche di diciassette punti prima della rimonta e di un finale comunque combattuto e che ha premiato la squadra di Sacchetti. Non è stato un avvio scintillante, ma era comunque importante vincere subito ed evitare la Serbia prima della finale di domenica. I tanti giorni senza partite forse si sono sentiti, visto che prima il Venezuela (amichevole di Milano) e poi ...

Advertising

fanpage : L’ItalBasket si inginocchia. - ReggioPress : Basket, l’Italia “made in Reggio” inizia il preolimpico con il piede giusto - 2014Monaco : RT @Marzia_M: La nostra nazionale di #basket. In ginocchio prima del match con Porto Rico, a Belgrado per il Preolimpico per il pass per To… - sportface2016 : #Basket Serbia e Portorico domani si sfidano nella semifinale del Preolimpico di Belgrado: ecco come seguire la pa… - sportface2016 : #Basket Italia e Repubblica Dominicana domani si sfidano nella semifinale del Preolimpico di Belgrado: ecco come… -