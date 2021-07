Barbara D’Urso emarginata da Mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Per Barbara D’Urso non c’è spazio nel nuovo palinsesto di Mediaset. Nessuna prima serata, tolta la domenica e ridimensionata nel pomeriggio. Per una delle regine di Canale 5 sembra non esserci più posto e a dicembre scade il suo contratto con le reti del Biscione… Chissà cosa avrà pensato Barbara D’Urso ascoltando le parole di Pier Silvio Berlusconi quando ha cercato di motivare il ridimensionamento di una delle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Pernon c’è spazio nel nuovo palinsesto di. Nessuna prima serata, tolta la domenica e ridimensionata nel pomeriggio. Per una delle regine di Canale 5 sembra non esserci più posto e a dicembre scade il suo contratto con le reti del Biscione… Chissà cosa avrà pensatoascoltando le parole di Pier Silvio Berlusconi quando ha cercato di motivare il ridimensionamento di una delle Articolo completo: dal blog SoloDonna

