Bakayoko non se ne vuole più andare dall’Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Bakayoko, centrocampista di proprietà del Chelsea, dopo l’esperienza di Napoli, vuole restare in Italia: è vicino il ritorno al Milan Milan, Napoli e ora, forse, ancora Milan. Perché Tiemoué Bakayoko, che ha scoperto l’Italia, dalla Serie A non se ne vuole più andare. Si è trovato bene e vuole restarci. Per questo il 26enne francese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021), centrocampista di proprietà del Chelsea, dopo l’esperienza di Napoli,restare in Italia: è vicino il ritorno al Milan Milan, Napoli e ora, forse, ancora Milan. Perché Tiemoué, che ha scoperto l’Italia, dalla Serie A non se nepiù. Si è trovato bene erestarci. Per questo il 26enne francese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

a_galante_1986 : @ElBuffi82 Anche perché se prendi bakayoko...non hai nessuno che giochi al posto di benacer - milansette : Milan, la mediana al centro del mercato rossonero: Bakayoko e non solo #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Milan, la mediana al centro del mercato rossonero: Bakayoko e non solo - sportli26181512 : Milan, la mediana al centro del mercato rossonero: Bakayoko e non solo: Il calciomercato estivo 2021 è ufficialment… - FrancoMater2 : @Yavonz15 Sopratutto quando sa che non gli hanno ancora preso ne il TS ne (almeno) il sostituto di #Bakayoko neanche in prestito... -