Zuppa di Porro del 1° luglio 2021

(Di giovedì 1 luglio 2021)di.adesso conte si fa il suo partito dice travaglio e i suoi amichetti mentre Capezzone ci ricorda che per ora si limita a giocare a padel.shock della carta abbia ma non solo del ministro per quelle immagini incredibili di violenza sui detenuti, ma qualcuno Talk Talk a conte e buona fede l’ha fatto? La Murgia sta con la Hamas, leggete Baronti su nicola.it. L’America uccide il corriere titola libero sulla storia del fondo americano che chiede 600 milioni di dollari di danni a Cairo.e anche qui perché nessuno se la prende con gli avvocati del giovane urbano che lo hanno messo in questo gigantesco pasticcio.Palamara va ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Travaglio vedova di #Conte, tutta la fuffa sul #cashback, il centrodestra nei guai coi candidati. Questo e altro… - NicolaPorro : ?? La pagliacciata degli #Azzurri in ginocchio, l'Europa che ci fotte 6 miliardi, gli orfani della #mascherina-bavag… - NicolaPorro : La mia risposta a #Toninelli che mi accusa di un grave crimine: andare in barca ???? - ItaIiaSovrana : RT @NicolaPorro: Se #Facebook ci “banna”, ci crea un danno? Questa commensale della Zuppa ci racconta la sua storiaccia ?? - rolandoroccando : RT @NicolaPorro: ?? #Travaglio vedova di #Conte, tutta la fuffa sul #cashback, il centrodestra nei guai coi candidati. Questo e altro nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro

Nicola Porro

Tanti gli argomenti che il giornalista Nicolaanalizza nella suadidi oggi, martedì 29 giugno 2021. Il conduttore non poteva che iniziare la sua rassegna stampa commentando l'intricato confronto pentastellato tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il ...Per preparare questabenefica abbiamo bisogno di: 1 carota; un gambo di sedano; 1; 2 finocchio; 2 pomodori; Olio extra vergine di oliva q.b. ; Sale e pepe q.b. Per chi lo gradisce è ...https://youtu.be/K0cqLr3qvas 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul ...Il grillino contro le vacanze in barca per promuovere il reddito di cittadinanza. Breve lezioni di economia all'ex ministro ...