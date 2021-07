VIDEO Berrettini-Van De Zandschulp, Wimbledon 2021: highlights e sintesi. L’azzurro conquista il successo in tre set (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, sta vedendo completarsi, tempo permettendo, il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile. La quarta giornata di Wimbledon 2021 ha visto sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, ed il lucky loser neerlandese Botic Van De Zandschulp. Ha vinto L’azzurro per 6-3 6-4 7-6 (4). highlights Berrettini-VAN DE Zandschulp Wimbledon 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, sta vedendo completarsi, tempo permettendo, il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile. La quarta giornata diha visto sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo, ed il lucky loser neerlandese Botic Van De. Ha vintoper 6-3 6-4 7-6 (4).-VAN DEFoto: LaPresse

Advertising

OA_Sport : #WIMBLEDON Davide Sanguinetti analizza la situazione ai microfoni di OA Sport: Sinner non può pensare di giocare se… - infoitsport : Da Wimbledon: Parlano Berrettini, Sonego, Mager e Giorgi “Sono ordinata ultimamente e non faccio tattiche senza sen… - Ilsuperbo89 : Io l'ho notata nelle ultime partite una Camila più ordinata... Speriamo bene ?? #Wimbledon - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Da Wimbledon: Parlano Berrettini, Sonego, Mager e Giorgi “Sono ordinata ultimamente e non faccio tattiche senza senso” (c… - livetennisit : Da Wimbledon: Parlano Berrettini, Sonego, Mager e Giorgi “Sono ordinata ultimamente e non faccio tattiche senza sen… -