USA, licenziamenti Challenger giugno calano a 20.476 unità (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Si registra una diminuzione nei licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di giugno. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 20.476 posti di lavoro. Il dato rivela un calo del 16,7% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 24.586 licenziamenti, e un decremento dell’88% rispetto ai 170.219 dello stesso periodo del 2020. Nel secondo trimestre, i datori di lavoro hanno annunciato 67.975 tagli di posti di lavoro, il totale trimestrale più basso dal secondo trimestre del 1997, quando furono annunciati 51.309 tagli. È in calo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Si registra una diminuzione neinegli Stati Uniti nel mese di. Secondo il rapporto, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 20.476 posti di lavoro. Il dato rivela un calo del 16,7% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 24.586, e un decremento dell’88% rispetto ai 170.219 dello stesso periodo del 2020. Nel secondo trimestre, i datori di lavoro hanno annunciato 67.975 tagli di posti di lavoro, il totale trimestrale più basso dal secondo trimestre del 1997, quando furono annunciati 51.309 tagli. È in calo ...

USA, licenziamenti Challenger giugno calano a 20.476 unità Il dato rivela un calo del 16,7% rispetto al mese precedente , quando si erano registrati 24.586 licenziamenti, e un decremento dell'88% rispetto ai 170.219 dello stesso periodo del 2020. Nel secondo ...

La Trilaterale dei sindacati ...30 miliardi del Decreto Sostegni Bis) la Cig pagata dallo Stato e non sospendendo i licenziamenti ... che abbona proprio quelli dell'impresa criminale di Bezos che negli Usa proibisce già l'ingresso ...

