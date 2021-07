Ufficiale: l’ex Samp Moisander va al Malmo. Era svincolato (Di giovedì 1 luglio 2021) Niklas Moisander è un nuovo giocatore del Malmo. Ecco l’annuncio social del club svedese, accordo fino al 2022 per il 35enne che ha giocato in Serie A con la maglia della Sampdoria: Niklas Moisanders första dag i himmelsblått! — Malmö FF (@Malmo FF) July 1, 2021 Foto: logo Malmo Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Niklasè un nuovo giocatore del. Ecco l’annuncio social del club svedese, accordo fino al 2022 per il 35enne che ha giocato in Serie A con la maglia delladoria: Niklass första dag i himmelsblått! — Malmö FF (@FF) July 1, 2021 Foto: logoTwitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

