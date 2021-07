Tour de France 2021 | Tadej Pogacar | “Avere una squadra che pensa solo a me fa la differenza”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) E’ stata una giornata tranquilla, quella odierna, per. Dopo le brutte cadute della terza tappa, sembra che in gruppo ci sia molto meno nervosismo e una frazione come quella di oggi, la quale era totalmente pianeggiante, non ha presentato grosse insidie per il campione uscente della Grande Boucle, nonché grande favorito per il successo finale di quest’edizione delde. Domani sarà già una giornata diversa per il fuoriclasse sloveno, dato che in programma c’è la Vierzon-Le Creusot di 250 chilometri, una tappa lunghissima e dal finale tortuoso. Sicuramente, la frazione in questione, si presta alle ...