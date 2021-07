Superlega | Agnelli e il messaggio a Ceferin | “Il tempo sistemerà tutto”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Alex rimane una persona che ha la mia stima e rimane il padrino di mia figlia, sono sicuro che ilogni disguido che si è creato”. E’ ilconciliante che il presidente della Juventus, Andrea, invia a Aleksander, presidente della Uefa. La Juventus è tra i club fondatori della, osteggiato dalla Uefa.ha usato parole durissime nei confronti di, definito più volte ‘bugiardo’. “Con lui sempre avuto un ottimo rapporto e continuo a stimarlo come persona”, dice. “Quando si ...

CONFERENZA STAMPA JUVENTUS: LE PAROLE DIAndreaha confermato, nella conferenza ... Poi il presidente della Juventus, nel suo discorso introduttivo, è tornato sulla questione: ...E' quanto dichiarato dal presidente della Juventus, Andrea, in conferenza stampa, interpellato sullo scontro con la Uefa sulla. Il tema piuttosto e': 'La posizione di monopolio ...Inizia una nuova era per la Juventus. Dopo l’addio di Paratici, la società bianconera si è ristrutturata con la promozione di Federico Cherubini e l’arrivo di Maurizio Arriv ...Non sembra casuale la scelta di Andrea Agnelli di indire una conferenza stampa proprio oggi. Il 1° luglio apre infatti ufficialmente la stagione calcistica 2021/22 e la scelta di presentare alla stamp ...