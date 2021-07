Silent Hill ma anche Metal Gear Solid e Castlevania nei piani di Konami?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 luglio 2021) Negli ultimi mesi sono circolate molte voci sue franchise come. E questi rumor si sono intensificati ieri quando è arrivata la conferma che Bloober Team, studio di The Medium, ha stretto una collaborazione con. Sebbene per adesso non siano stati forniti dettagli specifici, tutto ciò potrebbe indicare che questa collaborazione avrebbe portato allo sviluppo di. Ora però ci sono nuove informazioni a riguardo: è stato il portale VGC a rivelare maggiori dettagli sui ...