Rivoluzione al Torino | via il direttore generale e il responsabile del settore giovanile

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’ultima stagione ha aperto a diverse riflessioni in casa, che sono culminate con una serie di scelte. Prima fra tutte l’arrivo in panchina di Ivan Juric, ma non solo. Il club infatti ha annunciato la separazione con Antonio Comi,, e Massimo Bava,del. Contestualmente è stato comunicato l’arrivo nel CdA di Paolo Bellino, con delega allo sviluppo degli impianti sportivi. L'articolo ilNapolista.

Rivoluzione in casa: salutano Massimo Bava e Antonio Comi. Ecco i comunicati della società del presidente Cairo Rivoluzione in casa: salutano ufficialmente Bava e Comi mentre la società ...Il Torino ha comunicato la separazione da Antonio Comi e Massimo Bava. Annunciato l'ingresso in CdA di Paolo Bellino ...Paolo Bellino dentro, Antonio Comi e Massimo Bava fuori. Non è una rivoluzione epocale, ma il Toro cambia faccia nei suoi quadri dirigenziali. Urbano Cairo gioca in casa, affidando al ...