“Rapita da loro e ancora viva?”. Saman Abbas, il fidanzato a Chi l’ha Visto: “Famiglia di mafiosi” (Di giovedì 1 luglio 2021) Sul caso sulla scomparsa e molto probabilmente la morte di Saman Abbas, stavolta a parlare è il fidanzato. Il giovane, intervistato dalla trasmissione Chi l’ha Visto, ha raccontato tutto quello che è accaduto alla 18enne di origine pachistana. Il ragazzo e Saman si erano conosciuti su TikTok: era lo scorso gennaio quando si sono visti per la prima volta. “Mi ha raccontato che l’avevano fatta fidanzare con un cugino e che doveva sposarlo, ma lei non voleva – ha detto – a marzo 2020 ha tentato il suicidio con dei farmaci”. Dopo il tentato suicidio, era fuggita in Belgio, ma fu trovata e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Sul caso sulla scomparsa e molto probabilmente la morte di, stavolta a parlare è il. Il giovane, intervistato dalla trasmissione Chi, ha raccontato tutto quello che è accaduto alla 18enne di origine pachistana. Il ragazzo esi erano conosciuti su TikTok: era lo scorso gennaio quando si sono visti per la prima volta. “Mi ha raccontato che l’avevano fatta fidanzare con un cugino e che doveva sposarlo, ma lei non voleva – ha detto – a marzo 2020 ha tentato il suicidio con dei farmaci”. Dopo il tentato suicidio, era fuggita in Belgio, ma fu trovata e ...

