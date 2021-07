Rapinato Molinari, in ospedale il padre fondatore della Rai (Di giovedì 1 luglio 2021) Tutto per 200 euro: è il magro bottino strappato venerdì scorso a Milano da un Rapinatore dalle tasche di Vito Molinari, 92 anni, registra, scrittore, uno dei padri fondatori della televisione ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Tutto per 200 euro: è il magro bottino strappato venerdì scorso a Milano da unre dalle tasche di Vito, 92 anni, registra, scrittore, uno dei padri fondatoritelevisione ...

Advertising

repubblica : Rapinato a Milano il padre fondatore della televisione italiana Vito Molinari: lo buttano a terra e si rompe il fem… - MilanoInForma : Vito Molinari aggredito e rapinato in strada a Milano, operato per le ferite - Gannik23 : ?@BeppeSala? questo é l’esempio di come hai ridotto la nostra città. Invece di pensare a #BLM, mettiti a risolvere… - Yogaolic : Vito Molinari aggredito e rapinato in strada a #Milano, operato per le ferite - Yogaolic : RT @repubblica: Rapinato a Milano il padre fondatore della televisione italiana Vito Molinari: lo buttano a terra e si rompe il femore http… -