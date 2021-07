Petroliferi in rialzo sostenuti dal greggio in attesa vertice Opec (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Continuano al rialzo i titoli dell’energia, sostenuti dal rincaro dei prezzi del petrolio in attesa del vertice Opec allargato che dovrebbe riesaminare la strategia di contenimento dell’offerta decisa in risposta alla caduta di prezzi e domanda da crisi pandemica. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, sale del 2,65% a 76,6 dollari al barile. Il West Texas Intermediate mostra un’ascesa del 3,27% a 75,87 dollari. Tra i player del settore, Eni mostra un guadagno del 2,03% mentre Tenaris avanza dell’1,89%. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Continuano ali titoli dell’energia,dal rincaro dei prezzi del petrolio indelallargato che dovrebbe riesaminare la strategia di contenimento dell’offerta decisa in risposta alla caduta di prezzi e domanda da crisi pandemica. Il barile di Brent, ildi riferimento del mare del Nord, sale del 2,65% a 76,6 dollari al barile. Il West Texas Intermediate mostra un’ascesa del 3,27% a 75,87 dollari. Tra i player del settore, Eni mostra un guadagno del 2,03% mentre Tenaris avanza dell’1,89%. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

