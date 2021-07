Ornella Vanoni torna con "Toy Boy": ecco la canzone con Colapesce e Dimartino (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano - Social scatenati su " Toy Boy ", la nuova canzone di Colapesce e Dimartino (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali della cultura e dello spettacolo italiano: Ornella Vanoni e il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano - Social scatenati su " Toy Boy ", la nuovadi(42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali della cultura e dello spettacolo italiano:e il ...

Advertising

IlContiAndrea : Colapesce Dimartino + Ornella Vanoni in #ToyBoy Meraviglia - OrnellaVanoni : Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tok… - marinellibar : Si ma fottetevi che leggo in tendenza Ornella Vanoni e ho preso paura!!!!!!! - chiamamipyter : RT @Kalo9603: Quest'anno l'estate è di Orietta Berti e Ornella Vanoni INCHINIAMOCI ALLE QUEEN - apeindiana : RT @makkox: bellissimo! non vedo l'ora! e ricordiamo che il pezzo nasce a Propaganda Live, quando all'ospite Ornella Vanoni i nostri amici… -