Napoli, De Laurentiis: il messaggio a Insigne (Di giovedì 1 luglio 2021) La tempesta dopo la quiete: i tanti mesi di silenzio in casa Napoli sono stati spazzati via dalla conferenza stampa con cui Aurelio De Laurentiis , tra le altre cose, ha esposto le strategie future ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) La tempesta dopo la quiete: i tanti mesi di silenzio in casasono stati spazzati via dalla conferenza stampa con cui Aurelio De, tra le altre cose, ha esposto le strategie future ...

Advertising

Gazzetta_it : L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie - OfficialUSLecce : ?? #M908 Quattro anni fa sembravamo dei visionari... in bocca al lupo anche al Napoli - MondoNapoli : Bargiggia: 'Se De Laurentiis non ha più intenzione di investire venda il Napoli! Avrebbe tanti acquirenti' -… - Airbughimen : Se De Laurentiis non ha più voglia d'investire nel Napoli allora perché non vende? Ci sono file di imprenditori è f… - infoitsport : Potare i rami secchi per un Napoli più fresco e in salute: il lifting al bilancio di De Laurentiis non è uno sfizio -