LIVE Camila Giorgi-Muchova 3-2 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | l’azzurra salva due palle break nel quinto gioco

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Altro dritto in avanzamento errato dalla. Palla. 30-30 Stavolta la ceca prende il comando con il dritto, fa correree si prende il punto. 30-15non chiude con lo schema servizio-dritto, l’avversaria la trafigge con il passante incrociato. 30-0 La palla corta in back rimane sulla racchetta della. 15-0 Buon servizio della. GAME, 3-3. Altro buon turno di servizio della ceca. 40-15azzarda troppo ...