Libano | l’ultima speranza è Francesco

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 luglio 2021) I patriarchi d’Oriente arrivano in Vaticano. Vanno dal papa, per pregare per il. Ilsta morendo di fame, senza benzina, senza corrente elettrica, senza più un soldo per calmierare neanche il prezzo del pane. Conti correnti bloccati. Fuochi e moti di rabbia ovunque. Che succede? Succede che il Paese è in queste condizioni perché una classe politica impresentabile litiga da quasi un anno sulle poltrone governative. Cialtroni? I presunti cialtroni sanno bene che non c’è nulla di meglio del pregiudizio nei loro confronti per coprire i loro eventuali misfatti. I raffinati infatti non sanno che i presunti cialtroni possono essere molto più ...