Juventus: “Ronaldo resta” (Di giovedì 1 luglio 2021) Resterà alla Juventus Ronaldo. A mettere a tacere i gossip che vogliono Cristiano Ronaldo in partenza dalla Juventus è la stessa società bianconera che attraverso Federico Cherubini, nuovo Football Director bianconero in conferenza stampa all’Allianz Stadium, spiega: “Non c’è nessun segnale di trasferimento: nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte della Juventus, parliamo di un calciatore che solo l’anno scorso ha segnato 36 gol. I numeri non dicono tutto, ma nascondono tante verità: siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 1 luglio 2021) Resterà alla. A mettere a tacere i gossip che vogliono Cristianoin partenza dallaè la stessa società bianconera che attraverso Federico Cherubini, nuovo Football Director bianconero in conferenza stampa all’Allianz Stadium, spiega: “Non c’è nessun segnale di trasferimento: nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte della, parliamo di un calciatore che solo l’anno scorso ha segnato 36 gol. I numeri non dicono tutto, ma nascondono tante verità: siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla ...

