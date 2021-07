Italia, Chiesa o Berardi col Belgio? Mancini ha deciso (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto Mancini ha deciso: contro il Belgio spazio a Federico Chiesa dal 1? Federico Chiesa ha letteralmente spaccato la partita contro l’Austria: entrato a 7 minuti dal termine dei tempi regolamentari, il numero 14 azzurro ha scardinato la resistenza della squadra di Foda con il gol nel primo tempo supplementare. Le testate sportive stamattina concordano: Chiesa va verso una maglia da titolare contro il Belgio superando Berardi nelle gerarchie di Mancini. L’esterno bianconero è reduce da due grandi prove, dato che contro il Galles vinse ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Robertoha: contro ilspazio a Federicodal 1? Federicoha letteralmente spaccato la partita contro l’Austria: entrato a 7 minuti dal termine dei tempi regolamentari, il numero 14 azzurro ha scardinato la resistenza della squadra di Foda con il gol nel primo tempo supplementare. Le testate sportive stamattina concordano:va verso una maglia da titolare contro ilsuperandonelle gerarchie di. L’esterno bianconero è reduce da due grandi prove, dato che contro il Galles vinse ...

