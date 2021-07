Highlights Federer-Gasquet | secondo turno Wimbledon 2021 VIDEO

(Di giovedì 1 luglio 2021) Glidel match tra Rogere Richard, valevole per ildel torneo di, in cui lo svizzero si è imposto in tre set 7-6(1) 6-1 6-4 sul francese, staccando così il pass per il terzo round. Ecco le azioni salienti e i migliori scambi della partita. SportFace.

FEDERER - GASQUET 7 - 6, 6 - 1, 6 - 4. Roger Federer sfida Richard Gasquet al secondo turno di Wimbledon 2021. Il giocatore svizzero, otto volte ... Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e post. Gli highlights del match tra Roger Federer e Richard Gasquet, valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2021, in cui lo svizzero si è imposto in tre set 7-6(1) 6-1 6-4 sul francese, stacca ... Roger Federer torna sul luogo del 'delitto' due anni dopo e lo fa prendendosi il 2° turno a Wimbledon per la 19^ volta in carriera su 22 apparizioni. Lo svizzero, otto volte vinc ...