GPS I fascia: possibilità di inserimento per chi ha ora conseguito l’abilitazione? (Di giovedì 1 luglio 2021) I docenti che risulteranno essere formalmente abilitati, entro il prossimo 31 luglio potranno essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia prima della formale riapertura prevista per il 2022. Intanto ricordiamo che, come si ripete al termine di ogni anno scolastico, in data 1° luglio risultano essere stati licenziate diverse decine di migliaia su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 luglio 2021) I docenti che risulteranno essere formalmente abilitati, entro il prossimo 31 luglio potranno essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS di Iprima della formale riapertura prevista per il 2022. Intanto ricordiamo che, come si ripete al termine di ogni anno scolastico, in data 1° luglio risultano essere stati licenziate diverse decine di migliaia su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : GPS I fascia: possibilità di inserimento per chi ha ora conseguito l’abilitazione? - orizzontescuola : GPS supplenze, elenchi aggiuntivi alla prima fascia: chi e come potrà inserirsi. Valutazione servizio laureati in S… - ProDocente : GPS supplenze, elenchi aggiuntivi alla prima fascia: chi e come potrà inserirsi. Valutazione servizio laureati in S… - ProDocente : GPS supplenze, elenchi aggiuntivi alla prima fascia: chi e come potrà inserirsi. Valutazione servizio laureati in S… - scuolainforma : Assunzioni straordinarie da GPS 2021: PD spinge verso estensione a II fascia -