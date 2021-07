Giammarco Sicuro, quella terribile esperienza: “Prima ti senti strano…” (Di giovedì 1 luglio 2021) Giammarco Sicuro è finalmente approdato a ‘Unomattina Estate’ dopo quella terribile esperienza: “Prima ti senti strano…“ Giammarco Sicuro, Fonte foto: Instagram (@ GiammarcoSicuro)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione grazie anche alla sua recente partecipazione a ‘Unomattina Estate‘, Giammarco Sicuro ha deciso di raccontare quella terribile esperienza per fortuna ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021)è finalmente approdato a ‘Unomattina Estate’ dopo: “ti, Fonte foto: Instagram (@)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione grazie anche alla sua recente partecipazione a ‘Unomattina Estate‘,ha deciso di raccontareper fortuna ...

Advertising

Giampanet : RT @Unomattina: Barbara Capponi e Giammarco Sicuro vi danno il buongiorno con una nuova puntata di #unomattinaestate Segui la diretta ??… - AntoniaVarini : RT @Unomattina: Barbara Capponi e Giammarco Sicuro vi danno il buongiorno con una nuova puntata di #unomattinaestate Segui la diretta ??… - Unomattina : Barbara Capponi e Giammarco Sicuro vi danno il buongiorno con una nuova puntata di #unomattinaestate Segui la dire… - Valedance11 : RT @Unomattina: Finalmente l'incontro dal vivo e in presenza tra Giammarco Sicuro e Barbara Capponi per l'ultima parte di Unomattina Estate… - RomoloVisconti1 : RT @Unomattina: Finalmente l'incontro dal vivo e in presenza tra Giammarco Sicuro e Barbara Capponi per l'ultima parte di Unomattina Estate… -