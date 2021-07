Francesca Fialdini durissima con Mara Venier “Lei non mi saluta perchè …”

(Di giovedì 1 luglio 2021)è una delle presentatrici più apprezzate della Rai. La presentatrice di “Da noi… a ruota libera” ha da poco concluso l’ultima stagione del programma prima della pausa estiva e in attesa di tornare sul piccolo schermo a partire dal prossimo 19 settembre. Ma non solo, il prossimo autunno lasarà anche protagonista su Rai 3 di “Fame d’amore”. Nelle ultime ore però si sta molto parlando delle parole espresse dalla conduttrice nel corso di un’intervista concessa su Instagram a cheTVfa. Nello specifico nel corso della chiacchierata avuta con Maria Zanghì laha risposto ad alcune domande ...

Advertising

Versiliatoday : Francesca Fialdini ospite a Parliamone in Villa - - CZappulla19 : RT @cheTVfa: Francesca Fialdini su Mara Venier - Nessuna polemica! Ecco cosa ha detto veramente Francesca Fialdini - a noi di cheTVfa - a… - GossipItalia3 : Francesca Fialdini “ignorata” da Mara Venier, il commento pungente sulla collega: “Le starò sulle balle!”… - infoitcultura : Francesca Fialdini lancia la stoccata a Mara Venier: «Perché lo chiedete a me?» - BITCHYFit : Francesca Fialdini e la stoccata a Mara Venier: “Le starò sulle balle” -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fialdini

Su questa rete si vedrà infatti Da noi?a ruota libera , condotto dae dedicato al racconto di storie di vita di volti noti e non solo. Anche la rete pubblica proporrà una doppia ...è una è una conduttrice di grande successo, la quale è stata al timone di una ...Mediaset sembra aver deciso a chi affidare la sua nuova domenica pomeriggio. Accantonato il trash che ha caratterizzato le passate stagioni televisive, e messa in panchina la regina di Cologno Monzese ...Francesca Fialdini è una delle presentatrici più apprezzate della Rai. La presentatrice di "Da noi... a ruota libera" ha da poco concluso l'ultima stagione del programma prima della pausa estiva e in ...