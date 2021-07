Advertising

fisco24_info : Embraco: Regione e sindacati, tra poco scade cig e Roma tace: Assessore Piemonte, inaccettabile silenzio tombale go… - ilnazionaleit : Embraco, scade oggi l'ultimatum per Italcomp. Operai sotto la Regione con l'incognita cassa integrazione - Ansa_Piemonte : Embraco: domani tavolo Regione, Curatela e sindacati. Chiorino, convocazione doverosa per i 400 lavoratori #ANSA - OfferteLavoroTO : Embraco, scade oggi l'ultimatum per Italcomp. Operai sotto la Regione con l'incognita cassa integrazione -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco Regione

Agenzia ANSA

Lo afferma l'assessore al Lavoro dellaPiemonte, Elena Chiorino, che oggi ha convocato un tavolo per la excon i sindacati, la Prefettura, la Curatela e i tecnici della. "...TORINO " Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 giugno 2021, l'assessore al lavoro dellaPiemonte Elena Chiorino ha incontrato i lavoratori della ex, in presidio permanente ormai da settimane in piazza Castello, per informarli personalmente della convocazione per fissata ..."E' inaccettabile questo silenzio tombale da Roma: 391 lavoratori non possono essere considerati invisibili agli occhi dei Ministeri nonostante le innumerevoli lettere e sollecitazioni condivise a tut ...Il Piemonte punta su automotive e aerospazio, 140mln sul 'Progetto di riconversione e riqualificazione industriale"'(Prri) ...