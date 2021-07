Ddl Zan | scintille in maggioranza | Salvini chiede ancora la modifica ma senza accordo si va in Aula il 13 luglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sul Ddl Zan èmuro contro muro in Parlamento . Non accenna infatti a placarsi lo scontro tra le diverse forze politiche dopo che ieri, in un tavolo appositamente convocato i n commissione ...

HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - LegaSalvini : ++ PAROLE STRAORDINARIE DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI SUL DDL ZAN ++ - SereLunaMI : @stanzaselvaggia Ci sono due cose in questa storia che mi fanno tristezza (più del resto): 1)i dubbi e le reticenze… - border_ichigo : RT @cmqgloria: l’unica cosa che mi dispiace di questa situazione di malika è che ovviamente verrà strumentalizzata da politici e giornalett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Sulè ancora muro contro muro in Parlamento . Non accenna infatti a placarsi lo scontro tra le diverse forze politiche dopo che ieri, in un tavolo appositamente convocato i n commissione Giustizia ...Variante Delta, la mappa dei focolai in Italia Regione per Regione APPROFONDIMENTI I DATI Nel Lazio 72 contagi IL DIBATTITO, scintille in maggioranza IL FOCUS Variante Delta corre dove i ...Ha fatto molto discutere il Ddl Zan. Tuttavia alla fine è emerso con chiarezza il senso della nota verbale recapitata dalla Santa Sede al governo italiano a proposito del disegno di legge Zan: un ...Sul Ddl Zan è ancora muro contro muro in Parlamento. Non accenna infatti a placarsi lo scontro tra le diverse forze politiche dopo che ieri, in un tavolo appositamente ...