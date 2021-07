D’Aversa Sampdoria sempre più vicini: arriva la rescissione col Parma (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto D’Aversa viaggia spedito verso la panchina della Sampdoria. Il prossimo tecnico blucerchiato ha appena rescisso con il Parma La Sampdoria sta per chiudere il capitolo dedicato al sostituto di Claudio Ranieri. Sarà Roberto D’Aversa il prossimo allenatore blucerchiato. Il tecnico ha da pochi minuti risolto il contratto che lo legava al Parma. Come riferito da Sportitalia, D’Aversa ha firmato la rescissione con il club ducale, chiudendo il contratto che lo legava al Parma fino al giugno 2022. Ora l’allenatore potrà mettere nero su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Robertoviaggia spedito verso la panchina della. Il prossimo tecnico blucerchiato ha appena rescisso con ilLasta per chiudere il capitolo dedicato al sostituto di Claudio Ranieri. Sarà Robertoil prossimo allenatore blucerchiato. Il tecnico ha da pochi minuti risolto il contratto che lo legava al. Come riferito da Sportitalia,ha firmato lacon il club ducale, chiudendo il contratto che lo legava alfino al giugno 2022. Ora l’allenatore potrà mettere nero su ...

Advertising

brielocavallaro : D’#Aversa ha rescisso il contratto con il #Parma. Ora firmerà con la #Sampdoria.???? - primocanale : Sampdoria su Conti, pupillo di D'Aversa, ma la tentazione è Lammers - Giacomobacci2 : RT @NicoSchira: Derby della Lanterna per Andrea #Conti, in partenza dall’#ACMilan. Il #Genoa lo segue da tempo, ma la #Sampdoria oggi ha al… - infoitsport : Sampdoria, con l'arrivo di D'Aversa potrebbe arrivare anche Conti dal Milan - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Derby della Lanterna per Andrea #Conti, in partenza dall’#ACMilan. Il #Genoa lo segue da tempo, ma la #Sampdoria oggi ha al… -