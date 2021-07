Dalla gelosia morbosa per Vale alla single Giulia, il percorso audace di Tommaso (Di giovedì 1 luglio 2021) Prima la congiuntura astrale, il matrimonio al primo appuntamento e un perentorio “devi guardare solo me”. Poi però la linea mantenuta fin dal primo pinnetu va a farsi benedire su un’amaca, rigorosamente al chiaro di luna. Il percorso di Tommaso Eletti nella prima puntata di Temptation Island 2021 è stato fin troppo audace, o meglio, spericolato. In fin dei conti ci sta essere insicuri quando si ha vent’anni, a maggior ragione se la donna che frequenti di anni ne ha 40 e ha un corpo che manda in tilt 9 uomini su 10, ma una cosa è essere gelosi, un’altra è pensare di possedere una persona. Peggio ancora se ti presenti in diretta ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Prima la congiuntura astrale, il matrimonio al primo appuntamento e un perentorio “devi guardare solo me”. Poi però la linea mantenuta fin dal primo pinnetu va a farsi benedire su un’amaca, rigorosamente al chiaro di luna. IldiEletti nella prima puntata di Temptation Island 2021 è stato fin troppo, o meglio, spericolato. In fin dei conti ci sta essere insicuri quando si ha vent’anni, a maggior ragione se la donna che frequenti di anni ne ha 40 e ha un corpo che manda in tilt 9 uomini su 10, ma una cosa è essere gelosi, un’altra è pensare di possedere una persona. Peggio ancora se ti presenti in diretta ...

Advertising

tuttopuntotv : Dalla gelosia morbosa per Vale alla single Giulia, il percorso audace di Tommaso #temptationisland - ZambucoGiusy : #TemptationIsland tra il bimbominkia divorato dalla gelosia il palestrato senza addome e senza neuroni, il fancazzi… - kindnessb0t : RT @McCannisdrug: madonna vi prego ve li immaginate i jikook a temptation? tae come tentatore di jimin e jk che si mangia le mani dalla gel… - itsjustinshope : MA COME NO DOVEVATE FARCI VEDERE TOMMASO COLLASSATO DALLA GELOSIA MENTRE LO PORTAVANO VIA #TemptationIsland - McCannisdrug : madonna vi prego ve li immaginate i jikook a temptation? tae come tentatore di jimin e jk che si mangia le mani dalla gelosia -