Covid, continua il calo delle quarantene: in isolamento obbligatorio 288 persone (Di giovedì 1 luglio 2021) Il report dell’Ats di Bergamo aggiornato al 30 giugno. isolamento fiduciario per altre 98 persone (contatti di positivi). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 luglio 2021) Il report dell’Ats di Bergamo aggiornato al 30 giugno.fiduciario per altre 98(contatti di positivi).

Advertising

Agenzia_Dire : La @GIMBE segnala che il numero di tamponi effettuati in Italia continua a calare. Quasi 2,5 milioni di over 60 non… - fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - infoiteconomia : Continua il recupero del lavoro a maggio, ma sul pre-Covid mancano ancora 700 mila occupati - PEME971 : RT @osamundR: ??????LA VERITÀ ( ora tutti dichiarano che non vi è stata alcuna pandemia e tutti i numeri di morti x covid erano falsi! Ma nei… - Umbria24 : Covid-19, continua la discesa dei casi e Coletto: «In autunno cure domiciliari» -