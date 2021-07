Caro Fassino invita Giuseppe Conte a entrare nel Pd (Di giovedì 1 luglio 2021) Caro Fassino, può farlo solo lei e farebbe bene non solo a lui. Da anni ingiustamente preso di mira, maltratto dagli umoristi in crisi, citato sempre a sproposito e sempre per un frase che non solo tradisce la sua storia ma che non racconta i suoi valori. La storia le offre la possibilità che attendeva. Lei che da ex segretario del Ds conosce il dolore delle scissioni, lei che rimane uno degli ultimi dirigenti ad avere visto cadere il muro non può adesso che scavalcarlo. Si ricorda le offese di quel guitto? Quel comico che la insolentiva in ogni maniera e che un giorno, ma solo per provocazione, sbalordì tutti dicendo: “Chiedo la tessera e mi iscrivo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021), può farlo solo lei e farebbe bene non solo a lui. Da anni ingiustamente preso di mira, maltratto dagli umoristi in crisi, citato sempre a sproposito e sempre per un frase che non solo tradisce la sua storia ma che non racconta i suoi valori. La storia le offre la possibilità che attendeva. Lei che da ex segretario del Ds conosce il dolore delle scissioni, lei che rimane uno degli ultimi dirigenti ad avere visto cadere il muro non può adesso che scavalcarlo. Si ricorda le offese di quel guitto? Quel comico che la insolentiva in ogni maniera e che un giorno, ma solo per provocazione, sbalordì tutti dicendo: “Chiedo la tessera e mi iscrivo ...

