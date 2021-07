Cancellati i programmi della d’Urso | il commento di Berlusconi | “Quel tipo di informazione non ha più senso”

(Di giovedì 1 luglio 2021) La gente parla, parla e io rido, rido diceva qualche giorno fa nelle sue storie Barbaradopo che da più parti, era arrivata la notizia di un ridimensionamento, persino di Pomeriggio 5. Ne aveva parlato anche Dagospia, annunciando che il prossimo anno il programma sarebbe andato in onda ma con un orario diverso, con una durata più corta, notizia confermata anche da Davide Maggio. E le storiesui social sembravano essere indirizzate proprio a loro, che avevano dato questa notizia in esclusiva, come se non fosse vero. Del resto aveva negato l’evidenza anche con la chiusura di Live-Non è lae con ...

Ultime Notizie dalla rete : Cancellati programmi

A sostituire idi Carmelita, ci saranno Anna Tatangelo al timone di Scene da un Matrimonio e Silvia Toffanin pronta con due appuntamenti: Verissimo , infatti, non andrà soltanto in onda il ...

Oggi infatti sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva e Piersilvio Berlusconi è stato molto chiaro. Parlando dei programmi di Barbara d'Urso ha spiegato: " Quel ...La Mediaset sembra aver preso una drastica decisione. Non sono più solo voci, ormai è tutto ufficiale. Come cambia il futuro di Barbara D'Urso a Canale 5.