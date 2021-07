Bufera sul Prosek, la Croazia torna all'attacco con l'Ue. L'ira di Serracchiani: 'No a copie del Prosecco' (Di giovedì 1 luglio 2021) ... che ha inviato una lettera al Commissario all'agricoltura Janusz Wojciechowski, per chiedere di fermare la procedura prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue della domanda croata. 'Il ... Leggi su ilgazzettino (Di giovedì 1 luglio 2021) ... che ha inviato una lettera al Commissario all'agricoltura Janusz Wojciechowski, per chiedere di fermare la procedura prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue della domanda croata. 'Il ...

