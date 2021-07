BNL | i francesi iniziano a licenziare Al via la ristrutturazione la chiamano così

(Di giovedì 1 luglio 2021)a sforbiciare, ed è allarme tra i dipendenti BNL. L’istituto controllato dal gruppo francese BNP Paribas “starebbe lavorando allo scorporo di alcune attività con cessione di rami di azienda e dipendenti compresi”, è quanto viene riferito da Il Messaggero. In particolare, citando fonti interne al gruppo bancario, il quotidiano informa che sarebbero due le attività sotto esame: l’Information technology e il back office che comprende i processi amministrativi e le elaborazioni che assistono le attività di filiale. Sarebbero, dunque, in corso le trattative con più controparti e tra queste risulterebbe anche la società di consulenza Accenture. Nel frattempo ...

