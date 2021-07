Beautiful anticipazioni oggi, 1 luglio: Zoe avverte Flo, poi si confida con Steffy (Di giovedì 1 luglio 2021) Quali risvolti ci saranno nelle vicende di Beautiful in questa nuova puntata di oggi 1 luglio: La strategia di Sally, Zoe sospetta di Sally e avvisa Flo, Zoe si confida con Steffty Nell’Episodio di oggi 1 luglio della soap di Beautiful: La malattia incurabile di Sally è solo una sua strategia, per riprendersi Wyatt. Zoe ha dei sospetti riguardo a Sally e avverte Flo, poi confida anche Steffy Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Quali risvolti ci saranno nelle vicende diin questa nuova puntata di: La strategia di Sally, Zoe sospetta di Sally e avvisa Flo, Zoe sicon Steffty Nell’Episodio didella soap di: La malattia incurabile di Sally è solo una sua strategia, per riprendersi Wyatt. Zoe ha dei sospetti riguardo a Sally eFlo, poiancheArticolo completo: dal blog SoloDonna

