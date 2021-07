Amadeus: «Stiamo parlando di un Sanremo ter. Lo farei se fosse davvero un Festival della rinascita» (Di giovedì 1 luglio 2021) Amadeus, Stefano Coletta L’ipotesi di un Sanremo ter gli ronza nella testa, non è del tutto esclusa. E già questa è una notizia. Amadeus ne sta discutendo da tempo con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che è esplicitamente intenzionato a strappare un sì al conduttore. Almeno come direttore artistico della kermesse. Amadeus, dopo l’iniziale rinuncia ad un ritorno all’Ariston, ora è molto più possibilista. “Quando mi viene chiesto di fare Sanremo è sempre un onore e un prestigio, anche se è per la terza volta. Ma proprio perché do un valore altissimo a Sanremo, penso ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021), Stefano Coletta L’ipotesi di unter gli ronza nella testa, non è del tutto esclusa. E già questa è una notizia.ne sta discutendo da tempo con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che è esplicitamente intenzionato a strappare un sì al conduttore. Almeno come direttore artisticokermesse., dopo l’iniziale rinuncia ad un ritorno all’Ariston, ora è molto più possibilista. “Quando mi viene chiesto di fareè sempre un onore e un prestigio, anche se è per la terza volta. Ma proprio perché do un valore altissimo a, penso ...

